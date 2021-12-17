الأطفال يتسلقون جبال الملح ببورسعيد وسط إقبال كبير من المحافظات.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من توافد المواطنين علي ملاحات مدينة بورفؤاد للتزحلق على جبال الملح التى أصبحت مزار سياحى للعديد من أبناء محافظات مصر.



تشهد محافظة بورسعيد، منذ الصباح، توافد مئات الرحلات من كافة المحافظات المصرية للاستمتاع بالمزارات السياحية المختلفة وسط طقس خريفى معتدل.



ويستمتع زوار جبال الملح بالتقاط الصور التذكارية بين الأسر التى جاءت للتسلق على جبال الملح على غرار التزحلق على الجليد، في جو يسوده البهجة والسرور.



وأشاد عدد من زائري جبال الملح، بهذا المزار السياحي الرائع الذين يأتون إليه مراراً وتكراراً، مؤكدين أنهم جاءو للاستمتاع بجبال الملح الشاهقة التى لا تقل جاذبية من جبال الجليد، وذلك بعد ما اكتسبت شهرة واسعة بوسائل التواصل الاجتماعي.



وأكد اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، أن المدينة تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالزائرين وتقديم الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية، لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافسًا جبال الجليد.



وأوضح "عامر"، أن المدينة تمتلك مقومات سياحية رائعة، خاصة وأنها مصممة على الطراز الأوروبي، لذلك تنال إعجاب وإشادة الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية، والسياح من خارج مصر.



وتشمل محافظة بورسعيد، علي عدد من المزارات السياحية المختلفة من بينها المباني التي تم تشيدها على الطراز الفرنسي في بورفؤاد، وكذلك المجمع الإسلامي أكبر مسجد مطل على المجري الملاحي لقناة السويس، وشاطئ المدينة، وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات.



كما يقبل الآلاف من الزوار على سوق السمك الحضاري والبازار للخضروات والفاكهة، وكذلك سوق الملابس المستعملة بشارع النصر، وشاطئ بورسعيد بطول 5 كيلو متر.







أعداد كبيرة في جبل الملح



إقبال كبير علي جبل الملح ببورسعيد



التزحلق على جبال الملح ببورفؤاد



تزحلق على جبل ملح بورسعيد