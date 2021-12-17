اعرفى الطريقة الصحيحة للرضاعة الطبيعية ومتى يتم إدخال الأغذية التكميلية

كتبت إيناس البنا

لا شيء يضاهي شعور حمل طفلك بين يديك لأول مرة، لكن مع الأمومة تأتي الكثير من المسئوليات، لا تحتاجين فقط إلى الاعتناء بنفسك، ولكن عليك أيضًا الحفاظ على صحة طفلك من خلال إرضاع الطفل بشكل صحيح.

من الأهمية بمكان أن يرضع الطفل من الثدي خلال الأشهر الستة الأولى من الولادة، وقد أظهرت الدراسات وفقا لتقرير موقع " healthsite"، أن حليب الأم يوفر كل التغذية للطفل ويمنحه التغذية المناسبة.

أرضعي الطفل بالطريقة الصحيحة



وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، فإن أهم النقاط المتعلقة بإرضاع المولود الطبيعي التي يجب أن تعرفها الأم هي كما يلي:

البدء المبكر بالرضاعة الطبيعية خلال ساعة واحدة من الولادة.

الرضاعة الطبيعية الحصرية في الأشهر الستة الأولى من الحياة وإدخال أغذية تكميلية (صلبة) كافية من الناحية التغذوية وآمنة في عمر ستة أشهر مع استمرار الرضاعة الطبيعية حتى عمر سنتين أو أكثر.

لكن يختلف كل طفل عن الآخر، وقد تختلف المتطلبات، عادة ، يوصى بأن تكون الرضاعة طبيعية مما يعني أنها يجب أن تكون حسب طلب الطفل. عادة ما يطلب الأطفال الذين يرضعون من الثدي إطعامهم بفاصل 2 إلى 2 وساعتين.

التحول إلى الأطعمة والسوائل الأخرى



الفطام هو عملية تحويل حمية الرضيع من حليب الأم أو اللبن الاصطناعي إلى أطعمة وسوائل أخرى، ويجب أن تكون عملية تدريجية وأن تستمر الرضاعة الطبيعية لمدة عام على الأقل، الأطعمة التي يمكن تقديمها كأغذية تكميلية هي كما يلي:

ما بين 6 إلى 7 أشهر السوائل هي الأطعمة التكميلية الصحيحة مثل الحليب ، والعصائر (الطازجة في المنزل) ، والأرز المطبوخ أكثر من اللازم ، والشوربات .

من 7 إلى 9 أشهر مع بدء التسنين، يمكن إعطاء الأطفال مواد شبه صلبة مثل البطاطس المهروسة، فواكه مخفوقة مثل مانجو أو موز شيك.

بعد 10 أشهر - يمكن للمرء أن يهرس أي طعام يتم تحضيره في المنزل ومحاولة إطعام الطفل في تناسق يشعر به الطفل.

يجب تقديم الماء بشكل متكرر بين الرضعات