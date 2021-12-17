اعترافات قتلة لص منشأة القناطر: احتجزناه بجراج واعتديان عليه بـ"واير" حديدى حتى الموت

كتب بهجت أبو ضيف

كشف 3 متهمين متورطين في قتل لص خلال محاولته سرقة سيارة بمنشأة القناطر في الجيزة، عن التفاصيل الكاملة لارتكابهم الجريمة، فقال "ع.ن"، وشقيقه ح"، وصديقهما "ع.إ" أن الشقيقان يستأجران قطعة أرض وحولاها إلى جراج سيارات، وأن المتهم الأول خلال تواجده بالجراج لحراسته، فوجئ بالمجني عليه يحاول سرقة محتويات سيارة مركونة أمام ورشة مجاورة للجراج، فاستعان بشقيقه المتهم الثاني وتمكنا من ضبطه، وتبين أن المجني عليه كان يحاول سرقة محتويات السيارة، فاعتديا عليه بالضرب، واحتجزاه بالجراج، ثم استعانا بالمتهم الثالث الذي حضر بسيارة ملاكي، وشارك في الاعتدء على المجني عليه بواسطة "واير" حديدي، كما استخدم المتهمين قطعة حديدية تشبه السنجة.

وأضاف المتهمون، أنهم اتصلوا على مالك الورشة وأبلغوه بضبط لص خلال محاولته سرقة سيارة مركونة أمام ورشته، فحضر وطلب منهم تسليمه إلى قسم الشرطة، ثم انصرف لأداء صلاة الفجر، إلا أن المتهمين واصلوا اعتدائهم على المجني عليه حتى فارق الحياة، ثم وضوعوا جثته بحقيبة السيارة الخاصة بالمتهم الثالث، ونقلوها لمنطقة زراعية وتخلصوا منها، ثم نظفوا مكان الحادث بالجراج، وأخفوا أدوات الجريمة بالسيارة.

وأرشد المتهمين عن مكان السيارة، وتم التحفظ عليها، وضبط أدوات الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بقطعة أرض زراعية في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وتم العثور على جثة شاب به العديد من الإصابات.

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن المجني عليه عاطل، حاول سرقة محتويات سيارة بجوار جراج، وتمكن 3 أشخاص يتولون حراسة وتأمين الجراج من ضبطه، واعتدوا عليه حتى فارق الحياة، وفور مقتله قرروا التخلص من الجثة، فنقلوها بسيارة ملك أحدهم، وتخلصوا منها بمكان العثور عليها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.