استمرار فعاليات المسرح المتنقل بقرية محمد فريد ببرج العرب غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه، فعاليات اليوم الثاني للقافلة الثقافية والمسرح المتنقل، بقرية محمد فريد ببرج العرب بفرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث يأتى ذلك ضمن إسترتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بوصول الخدمة الثقافية للمناطق النائية والأكثر احتياجا لها.



حيث تضمنت إقامة عدد من الورش المتنوعة، شارك فيها عدد كبير من الطلبة وأهالي القرية وهي ورشة الخط العربي مع محمد جابر، تدوير الخامات مع فاطمة محمد، الرسم والتلوين مع لمياء نعينع، إصنع عروستك بنفسك، الأورجامي مع وائل الجيار، تلوين علي الوجه وآكتشاف المواهب مع وائل الشبكي، كما تم تكريم أسرة الشهيد البطل محمد رمضان مكي، إبن قرية محمد فريد الذي أستشهد في سيناء .



إختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة أبو قير للموسيقي العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، التي أشدت بمجموعة من أجمل الأغاني الوطنية والدينية منها "ياحبيبتي يامصر، مكتوبلي أغنيلك، بهية، ياسيد الخلق ياطه" وسط تفاعل وإعجاب أهالي القرية.