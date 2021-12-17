استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4.25 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 8 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ5 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه.
- الفلفل الألوان بـ15 جنيها.
- الليمون بـ 10 جنيهات.
- الجوافة بـ9 جنيهات.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- البسلة بـ9.5 جنيه.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.
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