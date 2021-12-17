اليوم السابع
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إنجاز 90% من محطة محولات كهرباء بدر 3 بتكلفة استثمارية 145 مليون جنيه

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:00 ص
إنجاز 90% من محطة محولات كهرباء بدر 3 بتكلفة استثمارية 145 مليون جنيه محطة محولات مدينة بدر
كتب أحمد حسن

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قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات بدر 3 جهد 66/22 ك.ف بقدرة  3*120 م . ف.أ  بنسبة إنجاز بلغت نحو 95 %، لتغذية أراضى الإسكان المتميز شمال المدينة، والمناطق الترفيهية ومركز المدينة.
 
أضاف "مندور"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم ضغط البرنامج الزمني للمشروع ومراعاة الكفاءة والجودة في التنفيذ، وذلك استمراراً  لتكثيف الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات. 
 
وأشار المهندس عمار مندور، إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 145 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المحطة وجارٍ تنفيذ أعمال التغذية بمصادر الكهرباء، تمهيداً لإجراء اختبارات تحميل الجهد عليها.
 
 

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