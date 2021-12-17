اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص على طريق شبرا بنها الحر

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:37 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص على طريق شبرا بنها الحر حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصيب شخصان إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص أعلى طريق شبرا بنها الحر، دائرة قسم شرطة قها، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب العام، ومستشفى بنها الجامعى، وتم رفع السيارتين للحفاظ على السيولة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق,

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص أعلى طريق شبرا بنها الحر، دائرة قسم شرطة قها، ووقع مصابين.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة تبين انه أثناء سير "عبد الله ع ع"، 28 سنة، مقيم القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالحوض، بسيارته الملاكى اختلت عجلة القيادة بيده أثناء مفاداة أحد السيارات فاصطدم بالحاجز الخرسانى بالجزيرة الوسطى، وحال قدم سيارة ميكروباص قيادة " هشام م ب"، 33 سنة، مقيم الغربية، مصاب بكدمات بالذراع الأيسر والفخذ الأيمن، إثرا اصطدامه بالسيارة الملاكى.

جرى نقل المصاب الأول لمستشفى بنها الجامعى، والمصاب الثانى لمستشفى قليوب العام، ونتج عن الحادث بعض التلفيات بالسيارتين وكذا الحاجز الخرسانى بالطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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