اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:57 م
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إخماد حريق في شقة بسبب ماس كهربائي بطنطا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:12 م
إخماد حريق في شقة بسبب ماس كهربائي بطنطا حريق - ارشيفيه
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت الحماية المدنية بطنطا من إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية بسبب ماس كهربائي والتهمت النيران بعض محتويات الشقة دون وقوع إصابات.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

انتقلت سيارتي مطافي لمكان البلاغ وتم السيطرة على النيران دون وقوع إصابات وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وشهد شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا تصادم 4 سيارات ملاكي بسبب السرعة الجنونية، وتسبب الحادث في حدوث تلفيات في السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع البحر الرئيسي. انتقلت شرطة المرور لمكان البلاغ وتبين تصادم 4 سيارات ملاكي بسبب السرعة الجنونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير أمن الغربية

طنطا

حريق

محافظة الغربية

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