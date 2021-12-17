أوقاف القليوبية تفتتح 4 مساجد اليوم والإجمالى يصل 45 مسجدا بالمحافظة فى 2021

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، افتتاح 4 مساجد اليوم الجمعة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه حتى اليوم 45 مسجدا، منذ بداية العام الجارى، بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 2432 مسجدا على مستوى المراكز والمدن والقرى، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الآخر، وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها.

وأوضح "أبو السعود"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المساجد الأربعة التى سيتم افتتاحها اليوم، هى مسجد الرحمة بمنطقة عرب إسماعيل بجزيرة بلى ببنها، والذى تم الانتهاء من إحلاله وتجديده بالكامل، والمقام على مساحة 500 متر، بلغت التكلفة الإجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه، بالجهود الذاتية تحت الإشراف الكامل والمتابعة من وزارة الأوقاف، وكذلك مسجد الرحمن الرحيم بعزبة أبو خربوش بشبلنجة بإدارة بنها، والمقام على مساحة 200 متر، إنشاء جديد، وبلعت تكلفته الإجمالية مليون و300 ألف جنيه بالجهود الذاتية، تحت الإشراف الكامل والمتابعة من وزارة الأوقاف.

وتابع، أنه سيتم أيضا افتتاح مسجد الغربى بكفر فرسيس بإدارة بنها، والمقام على مساحة 250 متر، إحلال وتجديد بالكامل، وبلغت التكلفة الإجمالية 2 مليون جنيه بالجهود الذاتية، تحت الإشراف الكامل والمتابعة من وزارة الأوقاف، وكذلك مسجد الزهراء بطحلة ببنها، إنشاء جديد، والمقام على مساحة 250 متر، وبلغت التكلفة الإجمالية مليون و500 ألف جنيه، بالجهود الذاتية تحت الإشراف الكامل والمتابعة من وزارة الأوقاف.

وأشار، إلى أن هناك تنسيق كامل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد، وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين مثمناً مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة.



مسجد أبو خربوش



مسجد الرحمة بجزيرة بلى



مسجد الرحمة بطوخ



مسجد الرحمن الرحيم بعزبة ابو خربوش



مسجد الرحمن الرحيم



مسجد الزهراء طحلة ببنها



مسجد الغربى بكفر فرسيس ببنها



مسجد الغربى بكفر فرسيس