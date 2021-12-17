أمطار ورياح شديدة وسحب كثيفة فى سماء محافظة الغربية.. لايف

الغربية مصطفى عادل

تعرضت محافظة الغربية ظهر اليوم الجمعة، إلى سقوط أمطار خفيفة مصحوبة برياح شديدة وسحب كثيفة في سماء المحافظة.

وتجمعت السحب الكثيفة والغيوم في سماء المحافظة ورفعت المحافظة حالة الطوارئ في كافة القطاعات للتعامل مع أي حالات طارئة قد تنتج حال هطول الأمطار واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع المياه من خلال غرف عمليات المحافظة ومجالس المدن والأحياء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.