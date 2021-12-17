أمطار غزيرة الآن على الإسكندرية ونوة الفيضة الصغرى تكشر عن أنيابها (فيديو)

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف حول حالة طقس الإسكندرية هطول الأمطار الغزيرة والرعدية على الإسكندرية مساء اليوم فى نوة الفيضة الصغرى، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة حيث سجلت الإسكندرية 17 درجة فى العظمى و11 درجة فى الصغرى .

وأصدرت شركة الصرف الصحى بيان أكدت فيه هطول الأمطار اليوم على الإسكندرية، وزادت شدتها وغزارتها في معظم المناطق وتسببت في بعض تجمعات المياه في مناطق بسيطة وجاري التعامل معها بواسطة معدات وسيارات وفرق الطوارئ لرفعها بأسرع ما يمكن، ولم يتم إعاقة المرور في أي منطقة بالإسكندرية رغم استمرار سقوط الأمطار.

وأشار المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية إلي استمرار هطول الأمطار طبقا لما ورد لتوقعات الأرصاد لليوم الثالث علي التوالي بكثافات متفاوتة وصلت الي غزيرة جدا في بعض المناطق وأن وجود تجمع لمياه الأمطار أمر وارد الحدوث.

وطمأن المواطنين علي استمرار تواجد وتمركز سيارات ومعدات فرق الطوارئ علي مدار 24 ساعة وسيتم التعامل مع أي تجمع بأسرع ما يمكن وعلي استمرار اعمال التطهير والتأكد من تفريغ بيارات المحطات والاطمئنان علي مناسيب المصارف.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي شنايش بها مشاكل او تجمعات مياه علي رقم الخط الساخن للشركة ١٧٥ من أي خط أرضي أو علي رقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥ محمول - واتس اب أو علي صفحة الشركة علي موقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الطوارئ استعداداً لحالة التقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة وانتشرت سيارات ومعدات وفرق الطوارئ بجميع انحاء المحافظة منذ يوم الإثنين الماضى.



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