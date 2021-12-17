أسماء المصابين فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق أبوسمبل جنوب أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" أسماء المصابين الـ44 فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق "أسوان - أبوسمبل" والذى وقع مساء الخميس، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص آخرين.

واستقبلت مستشفى أسوان الجامعى، 44 مصابا فى الحادث، وهم: "جمال عبد الناصر على وإبراهيم حسانى احمد ومحمد احمد ربيعى وخالد نصر حسن وعلى خير الدين على وسعيد دسوقى عبدالدايم وعبدالله الوحش مرعى وعلى عطا الله الصغير وجرجس عاطف لمعى وشعبان حمد احمد وغريب محمد غريب واحمد مصطفى ورور وعبداللطف شرقاوى عبد الحميد وعلى حشمت على ابراهيم وعبدالله حجاج جاد الرب.

كما أصيب فى الحادث، حسن ابراهيم اسماعيل وسيد شعبان سيد وفراج السيد فراج وحسان ابراهيم احمد وعبدالحميد احمد محمد ابراهيم ومصطفى عبد الفتاح محمود وعاطف صدقى على ومحمد عباس على ابوالقاسم ومصطفى محمد على السيد ومحمد كرم عبد السلام وعبد المسيح فضل سويحة ومحمد سيد محمود عويس ومحمود محمد يوسف وأحمد محمد على محمد ومحمد شعبان محمود وعلى حسن على حسن وعلى احمد انور.

وأصيب أيضا، فام طلعت منير واسلام عربى محمد واحمد السيد احمد وعبدالرحمن احمد محمد وعبدالله حسين حمدان ومحمد على احمد ومحمد حسين على واحمد على احمد ورامى خالد عبد الرحيم وسيد محمود محمود ومحمد احمد عطا هاشم وسمير كرلس بسكال.