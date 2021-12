آثار إعصار "راي" المدمر فى الفلبين.. مصرع 12 شخصا وإنقاذ العشرات.. فيديو وصور

رصدت وسائل الإعلام العالمية الدمار الواسع إثر إعصار راى بعد أن ضرب الجزء الجنوبى الشرقى من الفلبين أمس الخميس، مما تسبب فى هطول أمطار غزيرة وفيضانات تسببت فى نزوح الآلاف فى منطقة واسعة.

وتأكد مصرع 12 شخصا على الأقل حتى الآن، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس، لكن من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا.

Super Typhoon Rai brought heavy rain and flooding to the southeastern part of the Philippines on Thursday, displacing thousands over a large area. https://t.co/HQErmPRTtJ pic.twitter.com/NTxyOPl6NI

وقالت نيويورك تايمز إن الإعصار، وهو الاضطراب الرئيسى الخامس عشر للطقس، والذى ضرب البلاد هذا العام، اشتد بسرعة فى الصباح، وتم تصنيفه على أنه إعصار فائق، وبلغت سرعة الرياح المستمرة 120 ميلا فى الساعة، ويشبه تصنيف الإعصار بتصنيف الأعاصير رقم 5 فى الولايات المتحدة، وهو الأعلى فى الأعاصير.

Typhoon Rai has weakened after slamming into southern and central parts of the Philippines, with authorities reporting one death so far from one of the most powerful tropical storms to hit the country this year https://t.co/qA9ZKQQk9N pic.twitter.com/wbvM5alH7V