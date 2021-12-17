آثار إعصار "راي" المدمر فى الفلبين.. مصرع 12 شخصا وإنقاذ العشرات.. فيديو وصور

كتبت ريم عبد الحميد

رصدت وسائل الإعلام العالمية الدمار الواسع إثر إعصار راى بعد أن ضرب الجزء الجنوبى الشرقى من الفلبين أمس الخميس، مما تسبب فى هطول أمطار غزيرة وفيضانات تسببت فى نزوح الآلاف فى منطقة واسعة.

وتأكد مصرع 12 شخصا على الأقل حتى الآن، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس، لكن من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا.

Super Typhoon Rai brought heavy rain and flooding to the southeastern part of the Philippines on Thursday, displacing thousands over a large area. https://t.co/HQErmPRTtJ pic.twitter.com/NTxyOPl6NI — The New York Times (@nytimes) December 16, 2021

وقالت نيويورك تايمز إن الإعصار، وهو الاضطراب الرئيسى الخامس عشر للطقس، والذى ضرب البلاد هذا العام، اشتد بسرعة فى الصباح، وتم تصنيفه على أنه إعصار فائق، وبلغت سرعة الرياح المستمرة 120 ميلا فى الساعة، ويشبه تصنيف الإعصار بتصنيف الأعاصير رقم 5 فى الولايات المتحدة، وهو الأعلى فى الأعاصير.

Typhoon Rai has weakened after slamming into southern and central parts of the Philippines, with authorities reporting one death so far from one of the most powerful tropical storms to hit the country this year https://t.co/qA9ZKQQk9N pic.twitter.com/wbvM5alH7V — Reuters (@Reuters) December 17, 2021

وقال خفر السواحل الفلبينى إن الوضع فى الجنوب مزرى، حيث استطاع رجال الإنقاذ نقل طفل رضيع عمره عام إلى بر الأمان باستخدام حوض بلاستيكى، بالإضافة إلى استخدام القوارب المطاطية لإنقاذ بعض الأشخاص، حيث ارتفعت المياه بسرعة فى كاجايان دى اورو، وهى مدينة يبلغ عدد سكانها 730 ألف نسمة فى جزيرة مينداناو، والتى تقسمها شبكة نهرية رئيسية.

Month-old baby rescued in a tub as typhoon batters Philippines https://t.co/Y2bEi4aVIc pic.twitter.com/0bH3WhmIVO — BBC News (World) (@BBCWorld) December 17, 2021

وقال مكتب الدفاع المدنى فى مانيلا إن نحو 100 ألف شخص من العديد من المناطق تم نقسهم إلى أماكن أمنة، ولم يكن هناك تقارير فورية عن الخسائر فى الأرواح بسبب انقطاع الاتصال فى الكثير من المناطق مما يجعل هناك صعوبة فى تقييم الموقف بدقة.



الإعصار تسبب فى فيضانات قوية اغرقت قرى



فيضان بسبب الاعصار



اثار الدمار



سقوط الاشجار واعمدة الانارة







دمار واسع بسبب الفيضانات







