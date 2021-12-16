14مستشفى ووحدة صحة بالمنيا تتغير ضمن حياه كريمة.. اعرف نسب التنفيذ

المنيا -حسن عبد الغفار

بعد تطوير مستشفى ملوى وسمالوط وديرمواس ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، تأتى 14 مستشفى ووحدة صحية أخرى، وذلك لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى مجال الصحة.

ينشر اليوم السابع اسماء المستشفيات والوحدات الصحية ونسب العمل فيها ضمن حياة كريمة.

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفيات مطاي وبنى مزار المركزي خلال شهر نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى إستمرار إعمال الإحلال والتجديد بمستشفى العدوة و البدء فى التجهيز لإنشاء مستشفى مغاغة ومستشفى ابو قرقاص وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة وكذلك أعمال الإنشاءات فى 2 وحدة صحية بالاضافة إلى الإستمرار فى رفع كفاءة 8 مستشفيات صدر وحميات.

وقالت الدكتورة مروة محمد إسماعيل مدير إدرة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بالمنيا أنه تجرى أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى العدوة و بلغت نسبة التنفيذ 20% و مستشفى مطاي بنسبة تنفيذ 14 % و مستشفى بنى مزار المركزي بنسبة تنفيذ 18% مع استمرار أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية مهدية و بلغت نسبة التنفيذ 60% وأستمرار أعمال الانشاءات بالوحدة الصحية بقرية شيبه، حيث تم الإنتهاء من الخرسانات والمبانى وجارى أعمال الدهانات وتأسيس الكهرباء للدور الارضى والاول وذلك خلال نوفمبر الماضى.

وأضافت أنه جارى العمل فى التجهيز لانشاء مستشفى مغاغة ومستشفى أبو قرقاص فقد تم إستلام الأرض لعمل مستشفى جديدة وتم عمل جسات لها وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة بالاضافة الى رفع كفاءة 8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة واوضحت أنه تم تسليم 49 وحدة صحية وجارى تنفيذ رفع كفائتها ضمن مبادرة حياة كريمة بالإضافة الى بدء اعمال التطوير الشامل فى الوحدة الصحية بتنده و الوحدة الصحية بالمعصرة و أنشاء جديد للوحدة الصحية بقرية اطنيه والانتهاء من أعمال رفع كفاءة سكن الاطباء فى 4 مستشفيات وجارى التسليم.