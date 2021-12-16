10 معلومات عن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى

يقدم اليوم السابع فى التقارير التالى 10 معلومات عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائى:
- تبدأ الامتحانات يوم 15 يناير المقبل.
- الأسئلة سيتم وضعها من قبل الإدارات التعليمية.
- الأسئلة تختلف من مدرسة لأخرى.
- الوزارة ترسل الأسئلة إلى الإدارات التعليمية.
- الأسئلة تشمل منهج الفصل الدراسي الأول حتى 30 ديسمبر الجارى.
- الأسئلة تقيس الفهم ونوانج التعلم وليس الحفظ والتلقين.
- الأسئلة تعتمد على الاختيار من متعدد وقراءة قطع وعبارات والإجابة عن أسئلتها.
- الأسئلة توضع فى المواد الدراسية الأساسية من قبل الإدارات أما المواد الأخرى تقيم من قبل المدرسة.
- يضاف تقييم الطالب فى امتحان ديسمبر للرابع الابتدائى إلى تقييمه ومستواه بامتحان نصف العام.
- امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي ينتهى يوم 20 يناير المقبل.
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