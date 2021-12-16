10 معلومات عن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى

كتب محمود طه حسين

يقدم اليوم السابع فى التقارير التالى 10 معلومات عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائى

- تبدأ الامتحانات يوم 15 يناير المقبل.

- الأسئلة سيتم وضعها من قبل الإدارات التعليمية.

- الأسئلة تختلف من مدرسة لأخرى.

- الوزارة ترسل الأسئلة إلى الإدارات التعليمية.

- الأسئلة تشمل منهج الفصل الدراسي الأول حتى 30 ديسمبر الجارى.

- الأسئلة تقيس الفهم ونوانج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

- الأسئلة تعتمد على الاختيار من متعدد وقراءة قطع وعبارات والإجابة عن أسئلتها.

- الأسئلة توضع فى المواد الدراسية الأساسية من قبل الإدارات أما المواد الأخرى تقيم من قبل المدرسة.

- يضاف تقييم الطالب فى امتحان ديسمبر للرابع الابتدائى إلى تقييمه ومستواه بامتحان نصف العام.

- امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي ينتهى يوم 20 يناير المقبل.