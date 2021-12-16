وكالة الأنباء الليبية: قائد جديد لمنطقة طرابلس العسكرية

أصدر المجلس الرئاسى - القائد الأعلى للجيش الليبى - قرارا بتعيين عميد عبد القادر منصور سعد خليفة أمرا لمنطقة طرابلس العسكرية.

وبحسب هذا القرار وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الخميس، سيتولى عبد القادر منصور هذا المنصب خلفا للواء "عبد الباسط مروان" .

وكانت وسائل إعلام محلية ليبية، كشفت عن استنفار بين التشكيلات المسلحة المنتشرة في المنطقة الغربية، وذلك بعد التحركات التي قامت بها تشكيلات مسلحة في العاصمة طرابلس لمحاصرة مقر مجلس الوزراء الليبي في طريق السكة.

فيما أكد الإعلام الليبي سيطرة مجموعات مسلحة على محيط مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس على خلفية التوتر الذي نشب بسبب تعيينات المجلس الرئاسي الليبي لضباط وانشاء ألوية بقادة جدد.

وأشار الإعلام الليبي إلى حدوث توتر للوضع بمحيط ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بعد إعفاء المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش، عبد الباسط مروان من منصبه آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية.