اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وكالة الأنباء الليبية: قائد جديد لمنطقة طرابلس العسكرية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:36 م
وكالة الأنباء الليبية: قائد جديد لمنطقة طرابلس العسكرية الجيش الليبى ـ صورة أرشيفية
طرابلس (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المجلس الرئاسى - القائد الأعلى للجيش الليبى - قرارا بتعيين عميد عبد القادر منصور سعد خليفة أمرا لمنطقة طرابلس العسكرية.
 
وبحسب هذا القرار وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الخميس، سيتولى عبد القادر منصور هذا المنصب خلفا للواء "عبد الباسط مروان" .

وكانت وسائل إعلام محلية ليبية، كشفت عن استنفار بين التشكيلات المسلحة المنتشرة في المنطقة الغربية، وذلك بعد التحركات التي قامت بها تشكيلات مسلحة في العاصمة طرابلس لمحاصرة مقر مجلس الوزراء الليبي في طريق السكة.

فيما أكد الإعلام الليبي سيطرة مجموعات مسلحة على محيط مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس على خلفية التوتر الذي نشب بسبب تعيينات المجلس الرئاسي الليبي لضباط وانشاء ألوية بقادة جدد.

وأشار الإعلام الليبي إلى حدوث توتر للوضع بمحيط ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بعد إعفاء المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش، عبد الباسط مروان من منصبه آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية.

 

 


طرابلس

الجيش الليبى

ليبيا

المجلس الرئاسى الليبى

اخبار ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة