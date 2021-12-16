وفاة شيخ الخطاطين بالفيوم بعد صراع مع المرض

الفيوم رباب الجالى

توفى مساء اليوم الخميس، إبراهيم أحمد إبراهيم شيخ الخطاطين بمحافظة الفيوم بعد صراع مع المرض.

وشيخ الخطاطين بالفيوم حصل على ليسانس الآداب والتربية من جامعة عين شمس عام 1976 وحصل بعدها على المركز الأول على الجمهورية فى دبلوم تحسين الخط العربى عام 1994.

وكان الفنان إبراهيم أحمد أقام مؤخرا معرضا للوحات الخط العربى بدار الأوبرا المصرية، وقام باستعراض اللوحات التى زينت جدران المعرض أمام وفد من وزارة الثقافة والمتهمين بالخط العربى.

ويعمل شيخ الخطاطين مدرس خط بمدرسة تحسين الخطوط العربية بالفيوم وشارك فى عدة معارض للخط العربى بقصر ثقافة الفيوم وحصل على منحة التفرغ التابعة لوزارة الثقافة لعدة سنوات، وشارك فى العديد من المسابقات والمعارض المصرية والدولية.

وكانت آخر تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن معظم لوحاته لآيات القرآن الكريم التى تحث على نشر الفضيلة وحسن الخلق، لافتا إلى أن معارض الخط العربى ومدارس تعليمه أصبحت هامة فى ظل الاعتماد على الكمبيوتر الذى أساء للخط العربى وجعل الكلمات بلا روح.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد كرمت إبراهيم أحمد إبراهيم شيخ الخطاطين فى الفيوم على جهوده ومشوار فى تعليم الخط العربى وبعد تميزه فى المعرض الذى أقامه فى دار الأوبرا المصرية.























