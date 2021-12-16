وسائل إعلام ليبية: استنفار بين التشكيلات المسلحة في مدن المنطقة الغربية

كتب: أحمد جمعة

كشفت وسائل إعلام محلية ليبية عن استنفار بين التشكيلات المسلحة المنتشرة في المنطقة الغربية، وذلك بعد التحركات التي قامت بها تشكيلات مسلحة في العاصمة طرابلس لمحاصرة مقر مجلس الوزراء الليبي في طريق السكة.

فيما أكد الإعلام الليبي سيطرة مجموعات مسلحة على محيط مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس على خلفية التوتر الذي نشب بسبب تعيينات المجلس الرئاسي الليبي لضباط وانشاء ألوية بقادة جدد.

وأشار الإعلام الليبي إلى حدوث توتر للوضع بمحيط ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بعد إعفاء المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش، عبد الباسط مروان من منصبه آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية.