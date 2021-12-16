وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار شمالى مدينة نابلس

كتب: أحمد جمعة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، عن مستشفى بيلينسون في الداخل المحتل تأكيدها مقتل المستوطن الذي أصيب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حوميش شمالي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

أصيب 3 إسرائيليين بإطلاق النار عند مدخل مستوطنة حومش شمالي مدينة نابلس بالضفة الغربية أحدهم إصابته خطيرة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وقالت شبكة "0404" العبرية إن مستوطنا أصيب بعيار نارى فى الرقبة وحالته خطيرة.

وأضافت أن اثنين آخرين أصيبا إصابات خفيفة جراء إطلاق نار عند مدخل مستوطنة حومش على الطريق بين نابلس وجنين، وصرح الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنهم تلقوا نبأ إطلاق نار قرب مستوطنة حومش، وأنه يجرى فحص خلفية الحدث.