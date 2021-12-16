وزير خارجية باكستان: يمكن تفادى الأزمة الإنسانية فى أفغانستان إذا كانت لدينا الإرادة

كتبت: هناء أبو العز

قال شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان، إن شعب أفغانستان يحتاج إلى اهتمام عاجل، وربما تكون الكارثة الإنسانية التي تعاني منها أفغانستان هي الأسوأ في العالم اليوم، بعد أن دقت الأمم المتحدة التي لديها عقود من الخبرة في تحليل وإدارة حالات الطوارئ الإنسانية ، أجراس الإنذار.

وأشار وزير خارجية باكستان في مقاله الذى نشرته صحيفة خليج تايمز، قبل أيام من انعقاد الجلسة الاستثنائية لوزراء خارجية الدول الإسلامية لبحث أزمة أفغانستان، إلى أن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوكالات الإنسانية ساعدت في تعبئة وتوريد الأغذية والأدوية الضرورية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة للشعب الأفغانى، وعلى الرغم من تواضع الموارد والقيود المالية ، تقدم باكستان دعمًا إنسانيًا يزيد عن 30 مليون دولار ؛ بالإضافة إلى توفير جسر جوي وبري للإمدادات الإنسانية ؛ وتسهيل التجارة العابرة وحركة الأفغان المحتاجين عبر الحدود.

ولفت قريشى إلى أن منظمة الأمم المتحدة تقدر أن أكثر من نصف مليون أفغاني نازحون داخلياً، ويواجه ما يقرب من 22.8 مليون أفغاني انعدام الأمن الغذائي الحاد، ووفقًا لبرنامج الغذاء العالمي ، "هذا الشتاء ، سيتعين على ملايين الأفغان الاختيار بين الجوع أو الهجرة". وتشير التقارير الإعلامية إلى أن آلاف الأفغان يحاولون المغادرة.

ولفت قريشى إلى أن العقوبات أدت إلى تجميد الأصول إو شل النظام المصرفي في أفغانستان ، مما أعاق تحويل الأموال للأغراض الإنسانية وعرقل دفع رواتب العمال في القطاعات الحيوية مثل الخدمات العامة والتعليم والصحة.

وتعد مراجعة العقوبات وإعادة النظر فيها أمرًا ضروريًا لإنقاذ الأرواح وتمكين الخدمات الأساسية والحفاظ على قدر ضئيل من الحوكمة العامة، وقد تؤدي التأخيرات إلى مخاطر غير مقصودة من وقوع النظام المالي في تبادلات مالية غير منظمة مثل هذا السيناريو قد يقوض أهدافنا المشتركة لمكافحة الإرهاب والاتجار.

وقال وزير خارجية باكستان: ليس الوقت المناسب للتخلي عن شعب أفغانستان، والاستسلام لإغراء "التحرك" من أفغانستان سيكون كارثيًا، وسيؤدي ذلك بالضبط إلى ما يريد المجتمع الدولي تجنبه ، وهو النزوح الجماعي ، والمزيد من عدم الاستقرار والصراع ، وشبح الإرهاب المنبثق من البلاد.

وأكد قريشى: الأفغان العاديون ليسوا مسؤولين عن إخفاقات حكامهم السابقين ولا ينبغي معاقبتهم على التحول الأخير للأحداث في البلاد، وفي خضم هذه الأزمة ، تكمن فرصة لرسم مسار لأفغانستان يعزز السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان بطرق يعزز كل منها الآخر.

وتابع الوزير: يتطلب مثل هذا المسار التسلسل الحكيم وتحديد أولويات الإجراءات، حيث يجب تعزيز وتيرة المشاركة السياسية والدبلوماسية ، جنبًا إلى جنب مع المساعدة الإنسانية والاقتصادية.

وأضاف قريشى، أن هذا هو السبب في أن باكستان تستضيف جلسة استثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد في 19 ديسمبر 2021 ، لإظهار التضامن مع الشعب الأفغاني، وللمساعدة في إنشاء قناة فعالة لتقديم المساعدات الإنسانية المنسقة لأفغانستان.

وباعتبارها ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة ، فإن منظمة المؤتمر الإسلامي في وضع جيد لقيادة الطريق في مساعدة الشعب الأفغاني، و تأمل باكستان أن تقدم الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع الدولي كل دعم ممكن للشعب الأفغاني في هذه الساعة التي تشتد الحاجة إليها.