وزير خارجية السعودية يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية وإخراج المرتزقة

كتب أحمد جمعة

أكد وزير خارجية السعوية الأمير فيصل بن فرحان، أنه تشاور مع وزير الخارجية سامح شكرى بشأن التحديات المشتركة، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وشددنا على أهمية التنسيق المشترك، مؤكدا أنه تم التأكيد على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا وإجراء الانتخابات، وأن الأمن المائي لمصر والسودان من الأمن القومي العربي وتشديد الدعم الكبير للبلدين.

وأوضح فى مؤتمر صحفي مع الوزير شكرى، أنه تم التطرق لتطورات الأوضاع في اليمن، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على 4 يونيو 1967.