اليوم السابع
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وزير الداخلية الفرنسى: التهديد الإرهابى لا يزال مرتفعا فى البلاد

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:53 ص
وزير الداخلية الفرنسى: التهديد الإرهابى لا يزال مرتفعا فى البلاد وزير الداخلية الفرنسى
وكالات الأنباء

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أكد وزير الداخلية الفرنسى، جيرالد ديرمانان، أن "التهديد الإرهابى" لا يزال مرتفعا فى فرنسا، وأنه من الممكن أن يضرب البلاد فى أى لحظة.

وقال ديرمانان فى حديث إلى قناة "France 2"، إن "العمل الأمنى ​​هو فوق كل شيء عمل الدولة"، محذرا من أن "التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا في البلاد ويمكن أن يضرب في أي لحظة".

وأضاف: "سوف نضع كافة الوسائل لحماية جميع الأماكن المسيحية خلال الأعياد". وأضاف "تم تسجيل 37 هجوما منذ العام 2017 في فرنسا".

وعن رأيه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال: "إن ماكرون إنسان متواضع وأيضا يعترف بأخطائه، هو يقوم بعمله وأنقذ الاقتصاد الفرنسي".

 


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