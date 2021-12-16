وزيرة الصناعة: ارتفاع الصادرات 25% خلال 2021 مؤشر لتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار

كتب – إسلام سعيد

قالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، إن الدولة كانت حريصة على عدم توقف الصناعة خلال أزمة فيروس كورونا، وكذلك العمل على تحليل هيكل الاستيراد والعمل على توفيرها محليا، وتوفير خامات الإنتاج لكافة القطاعات الإنتاجية ونجحنا في تحقيق المعادلة الصعبة وهي الحفاظ على العمل وعدم توقف القطاع الإنتاجي.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الخميس، أن الدولة عملت على قطاع الصناعات الهندسية والغزل والنسيج والأغذية والمستلزمات الطبية والصناعات الدوائية من أجل توفير خامات إنتاجها وتنمية عملها خلال أزمة فيروس كورونا.

وبشأن الميزان التجاري، قالت إن العام الحالي سجل زيادة صادرات 25% خلال أول 9 أشهر من 2021، وخلال هذا العام سننتهي بزيادة ملحوظة في الصادرات، وهو بمثابة مؤشر لتحقيق مستهدف الدولة لتحقيق 100 مليار دولار، وهو ملف تعمل عليه عدة وزارات وجهات وليس وزارة الصناعة فقط، وعملنا على تحليل احتياجات الأسواق ومنها السوق الأفريقي، وعرضنا على رئيس الوزراء القطاعات الاقتصادية المستهدفة في افريقيا.

وأشارت إلي تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية بما يتلائم مع احتياجات السوق، ومع تولي مصر رئاسة الكوميسا، فإن الحكومة عملت على ملف تنمية التبادل التجاري، وإن دول الكوميسا تنتظر من مصر تحقيق تنمية مثل التي تحققت في مصر، ولذلك عملت القاهرة على برنامج لدعم الصادرات في أفريقيا ورفعنا الدعم للشحن لتكون 80% بدلا من 50%.

وأوضحت وزيرة الصناعة، أن برنامج صرف متأخرات دعم المصدرين وخلال مبادرة ال 15% تم صرف أكثر من 20 مليار جنيه عبر 4 مراحل، بهدف توفير سيولة نقدية للشركات لإتاحة احتياج المصانع خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

وتطرقت إلي العمل مع وزارة النقل لتحسين النقل البحري للصادرات، لافتة إلى أن التمثيل التجاري وجوده مهم في أفريقيا وكافة الدول، لما له من أهمية في عمليات تحليل الأسواق ومعرفة الفرص الاستثمارية والتصديرية في كل دولة، وخلق قنوات تواصل بين التمثيل التجاري والمجالس التصديرية من أجل الإسهام في تحقيق خطة زيادة الصادرات.

وكشفت عن قائمة منتجات تضم 130 منتج يتم العمل على تصنيعها محليا للاستغناء عن استيراد اجزاء منها من الخارج، وسيتم عرض القائمة على لجنة مختصة الأسبوع المقبل.