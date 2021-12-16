اليوم السابع
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ومحطاته بمنتصف الطريق..

هيئة الطرق: تشغيل الأتوبيسات الترددية بالدائرى العام المقبل ويمر بـ20 محطة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:45 م
هيئة الطرق: تشغيل الأتوبيسات الترددية بالدائرى العام المقبل ويمر بـ20 محطة اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى
كتب رضا حبيشى

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أكد اللواء حسام مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى أنه سيتم تشغيل الأتوبيسات الترددية على الطريق الدائري خلال العام المقبل بعد الانتهاء من خطة توسعته بالكامل وتخصيص حارات منفصلة لمساراته.
 
وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى أن محطاته ستكون فى منتصف الطريق فى مناطق التقاطع مع الطرق الرئيسية، وسيصعد إليها الركاب عبر كبارى مشاة وسلالم كهربائية، وأنه سيتم البدء فى تجهيز مسارات الاتوبيسات الترددية ومحطاته قريبا.  
 
والأتوبيسات الترددية المخطط تسييرها على الدائرى ستعمل بالكهرباء وستسير وفق زمن تقاطر ثابت في حارات منفصلة، حيث ستتوقف في فقط في محطات الانتظار المخصصة لها الجارى إنشاؤه ضمن أعمال توسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى الممتد بأطوال 106 كم والجارى تنفيذه حاليا بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه.
 
وأعمال توسعة الطريق الحالية ستراعى تخصيص حارتين منفصلتين لسير الأتوبيسات الدائرى، كما أنه تم الاستقرار على إنشاء 20 محطة بطول مسار الدائرى لاستقلال الأتوبيسات الترددية،  والمحطات ستكون في أماكن تقاطع الدائرى مع الطرق والمحاور الرئيسية، كما أنه سيكون مجاور لها موقف للميكروباصات وسيارات الأجرة القادمة من الأقاليم.

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