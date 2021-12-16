هل تفسد آثار المكياج الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب

كتب على عبد الرحمن

هل أثار المكياج تفسد الوضوء؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين.

أجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا: "لا تفسد الوضوء لأن الموجود لا يمنع وصول الماء إلى أصل العضو الذى يجب غسله".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا: "إذا كان فى المقدور الإزالة فيزال أفضل ولو كان عبارة عن لون فقط وليست مادة تمنع وصول الماء لجلد الإنسان فلا يمنع من صحة الوضوء ولا يمنع صحة الاغتسال".

وأجابت دار الإفتاء المصرية فى بث مباشر سابق، على سؤال نصه: "هل يجوز وضع ميكاج بعد الوضوء والصلاة به أم لا؟"، حيث قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لا مانع لأنه لأنه ليس نجسا ولا ينقض الوضوء" ، مضيفا: " بعض السيدات يتصورن إنه لا يجوز الصلاة بالمكياج، ولكن لا مانع من الوضوء ثم التزين، والمكياج لا ينقض الوضوء لأنه ليس نجسًا ولا يبطل الصلاة".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.