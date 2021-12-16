نوة الفيضة الصغرى.. أسباب حدوثها وسر تسميتها.. إنفوجراف

نوة الفيضة الصغرى.. تشهدها الإسكندرية فى النصف الأخير من شهر ديسمبر سنويا، وتسبب حالة من التقلبات الجوية نظرا لانتشار السحب الثقيلة والكثيفة، المسببة للأمطار متوسطة الشدة التى تخف أحيانا بنسبة حدوث (50-60% تقريبا) على فترات متقطعة.

نوة الفيضة الصغرى فى الإسكندرية

لكن ما الذى نعرفه عن نوة الفيضة الصغرى، وأسباب حدوثها وسر تسميتها بهذا الاسم؟ وفى هذا التقرير يستعرض اليوم السابع لجمهور القراء أبرز المعلومات عن هذه النوة.



نوة الفيضة الصغرى فى الإسكندرية

- تشهدها الإسكندرية سنويا فى نصف ديسمبر الأخير

- تحدث بسبب المنخفضات الجوية

- تستمر لمدة 5 أيام يحدث خلالها رياح شمالية غربية تصحبها الأمطار

- سميت بذلك لأن البحر يفيض خلالها وترتفع الأمواج

- تصل سرعة الرياح لـ60 كيلو مترا فى الساعة