نائب محافظ الأقصر يبحث الخطة السكانية ومؤشرات انخفاض معدل المواليد

الأقصر - أحمد مرعي

عقد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعاً مع اللجنة التنسيقية بالمجلس القومى للسكان بالمحافظة بحضور نشأت سعيد مدير عام المجلس القومي للسكان بالأقصر، ووفد من المجلس ومسؤولي السكان بالمديريات.

وناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع ما تم تنفيذه في الخطة السكانية لعام 2021، وذلك طبقا لأهداف الخطة الاستراتيجية القومية للسكان لتنمية المجتمع من خلال توحيد منظومة العمل وفقًا لأولويات وحاجات المحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى الأنشطة والجهود المبذولة التي ساهمت في تحقيق مركز متقدم للمحافظة طبقا لمؤشرات انخفاض أعداد المواليد والوفيات بالأقصر، كما تم استعراض ما تم إنجازه من أنشطة الخطة السكانية السنوية للجهات في مجال السكان وتنظيم الأسرة والخطة المستقبلية للمجلس.

واكد نائب المحافظ أهمية تحليل مؤشرات ونتائج محافظة الاقصر التي تسير مع الاستراتيجية القومية للسكان 2030، واهداف التنمية المستدامة، مشيرا الي اهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والاهتمام بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع المستوي الاقتصادي للأسر في القري والشريف، تنفيذاً لأهداف مبادرة حياة كريمة.