ميناء الإسكندرية يستقبل 204 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ،وخاصة في حجم الحاويات المتداولة صادر و وارد والتي بلغت 1886 حاوية مكافئة.

كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 204 ألف طن تقريبا.

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 37 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 31 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.