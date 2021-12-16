اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:40 ص
أكرم القصاص
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ميناء الإسكندرية يستقبل 204 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:29 ص
ميناء الإسكندرية يستقبل 204 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة ميناء الاسكندرية - ارشيفيه
الإسكندرية أسماء على بدر

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انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ،وخاصة في حجم الحاويات المتداولة صادر و وارد والتي بلغت 1886 حاوية مكافئة.
 
كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 204 ألف طن تقريبا.
 
وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 37 سفينة خلال  الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 31 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.
 
 
وشدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.
 
 
 
 
 

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