أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، إن بلاده المتمسكة بحرية التعبير والقول، لن تكون منبرا ومعبرا للإساءة إلى أي دولة عربية أو التدخل في شؤونها.
وقال ميقاتي في كلمة له خلال رعايته اجتماع اللجنة التيسيرية الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار الأممي رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى،" إن لبنان عازم على المضي في العمل على تطبيق كل التزاماته الدولية وتقيده بالشرعية الدولية، مجددا التأكيد على تمسك لبنان أيضا بعمقه العربي وبعلاقته الوطيدة بالدول العربية الشقيقة وخاصة دول الخليج العربى".
وأكد ميقاتي أن المزايدات في هذا الاطار لا يمكنها أن تحجب الحقيقة وهي أن العمق العربي للبنان يشكل بالدرجة الأولى المتنفس الحقيقي للخروج من الأزمات التي يمر بها.
يذكرأن، وجه وزير الداخلية والبلديات اللبنانى القاضى بسام مولوو كتابا إلى المديرية العامة للأمن العام طالبا باتخاذ كل الاجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، حسبما ذكرت شبكة الميادين اللبنانية.
يأتى ذلك بعد ما سببه انعقاد المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية المذكورة فى بيروت بتاريخ 11/12/2021 من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية”، بحسب تعبيره.
يذكرأن، قال الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير داخلية البحرين، إن "قيام عناصر مخالفة للقانون ببث وترويج ادعاءات مغرضة ضد البحرين، عبر لبنان الشقيق، أمر يسيء للبحرين وكذلك للبنان"، حسبما ذكرت صحيفة الوطن البحرينية.
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