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من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:37 م
من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟.. الإفتاء تجيب (فيديو) دار الافتاء
كتب على عبد الرحمن

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من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين. 
 
 
وأجاب على السؤال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلَا: "هم الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى وإذا أنعم الله تعالى عليهم بالنعم شكروا وإذا ابتلاهم بالمصائب والأمور التى يكرهها الإنسان صبروا، أي الذين شكروا فى السراء وصبروا فى الضراء وأطاعوا ربهم سبحانه وتعالى". 
 
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "يدخل أيضا تحت ذلك الذين على ربهم يتوكلون والشهداء والذين يكثروا من الصدقات إلى آخره، وكل ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى". 
 
ونشرت دار الإفتاء المصرية، فى وقت سابق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو موشن جرافيك تحت عنوان "إطعام الطعام واجب الوقت"، قالت فيه: "مدح الله سبحانه وتعالى الرحماء الذين يطعمون الجوعى من عباده فقال: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا"، مضيفة: "ولأهمية إطعام الطعام جعله الله سببا من أسباب دخول الجنة فقد ورد على لسان نبيه عليه السلام أطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، بل إن النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل في الحديث الصحيح أي الإسلام خير قال: "تطعموا الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف".
 
واختتمت دار الإفتاء المصرية الفيديو:"فتلك العبادات والشرائع في الإسلام من أهدافها أن تذرع الخير والمحبة في قلب المسلم فيصل لتلك المرتبة العليا من حسن معاملة الناس والرحمة بهم وخاصة بالضعيف والمحتاج منهم". 
 

دار الإفتاء المصرية

أسباب دخول الجنة

دخول الجنة

فتاوى دار الإفتاء

أفعال تدخلك الجنة

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