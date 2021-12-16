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ملك السويد يزور الجناح المصرى بإكسبو دبى.. ويعرب عن انبهاره بالتابوت الفرعونى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 06:41 م
ملك السويد يزور الجناح المصرى بإكسبو دبى.. ويعرب عن انبهاره بالتابوت الفرعونى ملك السويد داخل الجناح المصرى
كتب محمد أسعد

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زار اليوم الملك كارل جوستاف "Carl Gustaf" ملك السويد الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو دبي 2020، وذلك خلال زيارته للمعرض الذي تستضيفه حاليا دولة الإمارات العربية المتحدة وتم افتتاحه أول أكتوبر الماضي، وكان في استقباله أشرف حمدي المفوض العام للجناح المصري، والدكتور خالد ميلاد مدير الجناح، حيث قاما بالترحيب به واصطحابه في جولة داخل الجناح.

 

ملك السويد أمام التابوت المعروض
ملك السويد أمام التابوت المعروض

 

وخلال الجولة أثني ملك السويد على الجهد الكبير المبذول فى الجناح  وفي تصميمه، كما حرص ملك السويد على مشاهدة التابوت الفرعوني المعروض بالجناح، حيث قدمت له الدكتورة هدى خليفة عضو المكتب الفني لوزير السياحة والآثار، والمشرف السابق للمكتب العلمي للوزير شرحا عن التابوت وصاحبه الكاهن بسماتيك بن أوزير، وقد أعرب ملك السويد عن انبهاره بالتابوت وبجماله وبروعة ألوانه الطبيعية التي مازالت تحتفظ بها منذ آلاف السنين، هذا بالإضافة إلى إعجابه بالمستنسخات الأثرية  المشاركة في المعرض وخاصة تلك التي تمثل نماذج من كنوز الملك توت عنخ آمون.

ملك السويد داخل الجناح
ملك السويد داخل الجناح

 

كما قام الملك كارل جوستاف بدخول آلة الزمن " Time Machine"  الموجودة بالجناح المصري حيث يتم عرض فيلم قصير على شاشة بتقنية 4D عن مصر قديما وحديثا والمعالم الأثرية والسياحية المختلفة بها، بالإضافة إلى عرض للمدن الجديدة بها.

ملك السويد خلال زيارته
ملك السويد خلال زيارته

 

ملك السويد والمسئولين عن الجناح المصري
ملك السويد والمسئولين عن الجناح المصري

وزارة السياحة والآثار

ملك السويد

اكسوب دبي 2020

الجناح المصري باكسبو دبي

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