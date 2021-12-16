معلومات الوزراء: 66.3% من المصريين يثقون فى توقعات هيئة الأرصاد الجوية

كتبت هند مختار

أجري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي تضمن سؤال المواطنين بالعيّنة حول مدى ثقتهم في توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تزامناً مع التقلبات الجوية في أحوال الطقس التي تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة، ووسط التحذيرات المستمرة التي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية المصرية، باعتبارها الجهة المعنية بتوفير البيانات الإحصائية والمناخية، والتنبؤات بمسارات العواصف وموجات الطقس من خلال شبكة ضخمة من محطات الرصد التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية.

وقد تبين من النتائج أن 66.3% من المصريين يثقون في توقعات هيئة الأرصاد بخصوص درجات الحرارة والأمطار والسيول، مقابل 17.8% لا يثقون بها، و20.5% لم يحددوا.

كما أظهرت النتائج أن ذوي المستوى التعليمي الثانوي فأعلى، وذوي المستوى الاقتصادي المتوسط والأعلى بالعيّنة هم أكثر من يثقون في توقعات هيئة الأرصاد.

يذكر أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه هاتفياً خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021، على عيِّنة من البالغين 18 سنة فأكثر الذين يمتلكون هواتف محمولة، وقد بلغ عدد الاستجابات الفعلية 983 استجابة.

وتجدر الإشارة إلى أن "مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم إنشاؤه عام 2003، كأول مركز عربي متخصص في قياسات الرأي العام، حيث يقوم المركز بقياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية، للتوجه بها إلى متخذ القرار للاستعانة بهذه الاتجاهات في اتخاذ القرارات الصحيحة، والاسترشاد بها في إعداد الخطط والسياسات المختلفة.

كما يهتم مركز استطلاع الرأي أيضاً بقياس اهتمامات الرأي العام من أجل التعرف على القضايا ذات الأولوية التي يجدّر وضعها على قائمة اهتمامات متخذي القرار، مستنداً في ذلك إلى أفضل الأسس والمنهجيات والأساليب العلمية وطبقاً للمعايير الدولية في جميع مراحل وإجراءات المعاينة والتنفيذ والتحليل وعرض النتائج، وذلك لتحقيق متطلبات الجودة وضمانات الثقة والمصداقية.