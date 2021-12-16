اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مظاهرات بجنوب أفريقيا احتجاجا على مشاركة بلادهم بمسابقة جمال الكون فى إسرائيل

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:15 ص
مظاهرات بجنوب أفريقيا احتجاجا على مشاركة بلادهم بمسابقة جمال الكون فى إسرائيل مسابقة ملكة جمال الكون - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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احتشد متظاهرون جنوب أفريقيون مؤيدون لفلسطين أمام المطار في جوهانسبرج أثناء عودة ملكة جمال بلادهم لاليلا مسواني إلى بلادها احتجاجا على مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون التي أقيمت في إسرائيل.

وذكرت صحيفة "ذا ساوث أفريكان نيوز" الجنوب أفريقية أن مسواني عادت من مسابقة ملكة جمال الكون التي أقيمت في إسرائيل. لكن مشاركتها في الحدث العالمي وضعت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا في قلب الجدل، خاصة وأن جنوب إفريقيا حافظت دائمًا على موقف مؤيد لفلسطين في صراعها مع إسرائيل.

وحصلت مسواني على لقب الوصيفة الثانية خلفا لملكة جمال الهند هارناز ساندو وملكة جمال باراجواي ناديا فيريرا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنظر إلى اختيار لاليلا مسواني ومنظمي مسابقة ملكة جمال جنوب إفريقيا الاستمرار في المشاركة في الحدث، كان من المتوقع تقريبًا ألا تكون عودتها إلى الوطن وردية، حيث توجه العشرات من المتظاهرين الذين رفعوا لافتات مؤيدة لفلسطين إلى المطار قبل وصولها وهتفوا "فلسطين حرة".

 


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فلسطين

اسرائيل

جوهانسبرج

جنوب إفريقيا

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