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مصر تدين مواصلة "الحوثى" إطلاق الصواريخ صوب أراضى السعودية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:07 ص
مصر تدين مواصلة "الحوثى" إطلاق الصواريخ صوب أراضى السعودية الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية، مواصلة الحوثى هجماتها صوب أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان آخرها استهداف المدينة الصناعية فى جازان وأسفر عن بعض الخسائر المادية، فضلًا عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه مدينة أبها.

 

وتؤكد مصر أن تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، من قِبل الحوثيين يُعدَّ تهديدًا لأمن واستقرار الشقيقة السعودية، فضلاً عما يُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

 

وتعرب مصر مجددًا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير للتصدى لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن.

 


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