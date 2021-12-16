مصرع شخص أسفل عجلات قطار المنصورة طنطا لمروره من مكان غير مخصص للمشاة

الدقهلية فريق محافظات

لقي شخص مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار "المنصورة - طنطا"، وذلك بعد أن صدمه القطار خلال عبوره بشكل خاطئ بمحطة قطار طلخا بمحافظة الدقهلية، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل جثمانه إلى مشرحة مستشفي الطوارئ الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بورود بلاغ من شرطة تأمين محطة قطار طلخا، يفيد بمصرع أحد الأشخاص بعدما دهسه القطار خط (المنصورة - طنطا).

انتقل ضباط وحدة مباحث طلخا، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "مرسي إبراهيم مرسي المرساوي" 46 سنة، ومقيم قرية منشية الأمراء التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية.

وأكد عدد من شهود العيان، أن المتوفي كان يسير على القضبان، على العكس من السير بالمنطقة المخصصة للعبور، وتصادف مرور القطار مما أدي إلى الاصطدام به ومصرعه فى الحال.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، ونقل جثمان المتوفي الى ثلاجة مستشفي الطوارئ الجامعي، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات، واستئناف حركة سير القطارات دون تأثر.