مصرع شخصين صدمهما قطار أثناء عبور أحد المزلقانات فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

لقى شخصين مصرعهما، إثر تصادم قطار أثناء عبور أحد المزلقانات بمحافظة المنيا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع شخصين إثر تصادم قطار أثناء عبور مزلقان بإحدى قرى مركز مغاغة.

وأفادت التحريات الأولية، بأن الشخصين قاما بتخطى خاطئ أثناء عبور المزلقان، ما أدى إلى حدوث التصادم ووفاتهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

وقامت إدارة المرور بإزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور على المزلقان.