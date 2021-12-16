مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره طريق مصر إسماعيلية الصحراوى بالشرقية

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته إثر تصادم سيارة به بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بالقرب من المركز الطبى العالمى بالعاشر من رمضان، أثناء عبوره الطريق، حيث أسفر الحادث عن مصرع "عمرو عبد المحسن على" 40 عاما مقيم القاهرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة المختصة.
وفى سياق متصل، لقى شخص مصرعه فيما أصيب آخر بسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر تصادم سيارة ملاكى بالرصيف على طريق "مصر إسماعيلية الصحراوى" بعد كارتة المركز الطبى العالمى اتجاه القاهرة.
وأسفر الحادث عن مصرع "محمد محمود عبد الوهاب" 60 عاما مقيم المنوفية، وإصابة "محمد فتحى عبد الهادى" 32 عاما مقيم الإسكندرية، فتم نقل المصاب إلى المركز الطبى العالمى، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابات المختصة.
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