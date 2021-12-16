مدير مشروع مثلث ماسبيرو: تم تقسيم الأراضى والمخطط التفصيلى للتطوير

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس نسيم سليم، مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية المالكة للمشروع، أنه تم تقسيم القطع الفضاء بأرض مشروع مثلث ماسبيرو، وتم اعداد الرسم المخطط لها تحت إشراف الهيئة، لافتا إلى أنه جارى إنشاء 9 أبراج من المخطط، منها 4 أبراج تطل شارع 26 يوليو، و2 تطل على شارع الجلاء، و3 تطل على الكورنيش.

وأضاف مدير المشروع، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية عقب انتهاء التشطيب، وجاري اعمال التشطيبات للوحدات السكنية والواجهات، مشيرا إلى أن الهيئة انتهت من بناء 4 أبراج المطلة على شارع 26 يوليو، منها برجين المخصصة للسكان الراغبين في العودة وجارى الانتهاء من تشطيبها.

وأضاف المهندس نسيم سليم، لـ" اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم تسليم كل الوحدات كاملة التشطيب، للسكان الراغبين فى العودة مرة أخرى وعددهم 936 أسرة تقريبا، مشيرا إلى إنه جارى مد شبكات المرافق للمشروع، ويتم تشطيب الواجهات للأبراج بالرخام بمنطقة البوديوم بارتفاع 3 أدوار.

يشار إلى أن منطقة ماسبيرو تقع فى نطاق حى غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالى 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء فى أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.