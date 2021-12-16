محافظ قنا يكرم ثلاثه من رجال الدين لإعلائهم قيم التآخى والوحدة الوطنية

قنا- صابر سعيد

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، ثلاثة من النماذج المشرّفة من رجال الدين الإسلامى والمسيحى من أبناء مركز فرشوط بمحافظة قنا ، والذين ضربوا مثالا رائعا بإعلائهم قيم التآخى والوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين مجسدين المعدن النفيس للشعب المصري عامةً، و لأهالي محافظة قنا خاصةً .



اوضح المحافظ أنه تم تكريم كل من القس ببانود سمير توفيق حنا ، راعي كنيسة الملاك بفرشوط ، والقس زكريا عاطف بشري ، راعي دير ماري جرجس بحاجر الدهسة بفرشوط ، وذلك لحضورهما افتتاح مسجد الرحمن الغربي بقرية الحاج سلام بمركز فرشوط وتقديمهما التهنئة مما كان له الأثر الطيب في تقوية مشاعر التآخي وأواصر الوحدة الوطنية وروح المودة والتآلف والترابط بين أبناء الوطن ، كما تم تكريم فضيلة الشيخ ياسر أحمد محمد ، مدير إدارة أوقاف فرشوط تقديرا لعطائه المتميز في العمل لخدمة بيوت الله ودعمه لمشاعر التآخي وأواصر الوحدة الوطنية وروح المودة والتآلف والترابط بين أبناء الوطن .



وقدم محافظ قنا تحية إعزاز وتقدير للمكرمين، مؤكدًا حرص المحافظة علي تكريم كل النماذج الإيجابية ليكونوا قدوة يُحتذى بها من قِبل جميع المواطنين لافتا إلى أن هذا العمل يؤكد روح المحبة والوحدة الوطنية التى يتحلى بها ويتميز بها الشعب المصرى كما أنه يعزز قوة النسيج الوطنى .





تكرم رجال الدين



تكريم ثلاثه من رجال الدين الإسلامى والمسيحى



جانب من التكريم



محافظ قنا يكرم ثلاثه من رجال الدين الإسلامى والمسيحى



محافظ قنا يكرم ثلاثه من رجال الدين



محافظ قنا يكرم رجال الدين الإسلامى والمسيحى



