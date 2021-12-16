محافظ الجيزة يوجه بحل مشاكل عدد من ذوى الهمم.. ويؤكد: بابى مفتوح

كتب سيد الخلفاوى

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحل مشاكل عدد من ذوى الهمم، وتوفير فرص عمل لهم، وكذلك إنهاء إجراءات الحصول على معاش التضامن الاجتماعى، حيث كلف بأخذ بياناتهم والتواصل معهم حتى حل المشكلة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بذوى الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم لدعم الخدمات المقدمه لهم وتحسين سبل المعيشة، مؤكداً أن إطلاق مبادرة قادرون باختلاف كان له الدافع الكبير في بحث احتياجاتهم والسعي نحو حلها.

جاء ذلك خلال تسليم محافظ الجيزة 67 كرسي كهربائي وتروسيكل للأسر الأكثر احتياجًا وذوى الهمم والقدرات الخاصة من أبناء محافظة الجيزة مقدمة من مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية للعمل علي دعمهم وتسهيل سبل الحياه لهم.

واشار إلى أن المحافظة لا تدخر جهدآ في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم، مثمنآ الدور الحيوى لتلك المؤسسات المجتمعية فى دعم قضايا تنمية المجتمع مؤكدا على إستمرار التعاون بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الجيزة.

وخلال تسليم الكراسي المتحركة والتروسيكلات حرص المحافظ علي الاستماع إلى مطالب الحاضرين، معرباً عن سعادتة بلقائه بهم، مؤكداً لهم أن مكتبه مفتوح دائما أمامهم لتذليل العقبات وحل أي مشكلات تواجههم وحرصه الدائم للإستماع إلى مطالبهم ، مشيراً إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

حضر فعاليات تسليم الكراسي المتحركة والتروسيكلات هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد و صفية مصطفي أمين رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية و هاني صادق أمين الصندوق و صفاء سعد أمين المجلس ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الإجتماعي ومحمد نور رئيس حى العمرانية.