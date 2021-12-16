محافظ البحيرة يشدد على استمرار رفع درجة الاستعداد لتوقعات سقوط الأمطار

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإستمرار رفع درجة الإستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع الأمطار مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض المناطق بالمحافظة لأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة وعلى أماكن متفرقة يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.

وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة للوقوف على درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء ومراجعة صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسیب الترع والمصارف .

وتقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعى ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وتطهير صفايات المطر.

والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، وكذا أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك ، وكذا متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الامان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها ، ومراجعة جميع المعدات الخاصة بالأزمات من سيارات وماكينات شفط وصفايات الأمطار وإختبار قدرتها على مواجهة الأمطار ، والتنسيق مع الحماية المدنية وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى مع عمل نماذج محاكاة للتأكد من جاهزية الأطقم والمعدات.