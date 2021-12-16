مجلس الوزراء يوافق على 3 اتفاقيات.. تعرف على التفاصيل

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولِمهمة.

ويهدف الاتفاق إلى تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى جمهورية مصر العربية، وجمهورية بوروندى، وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لِمهمة السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر ـ من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية ـ دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر"برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولى بجهمورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع بتاريخ 1/11/2021.

وتهدف المنحة إلى تسهيل التنفيذ المناسب والفعال لعمليات شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووفقاً للتعديل تُزود المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين فى البنك الأوروبى لإعمار البيئة بمبلغ 210 آلاف يورو لتُصبح القيمة الإجمالية لها ما يصل إلى 765 ألفا و343 يورو.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد" رقم 219 المُعتمد فى روما خلال الفترة من 17-18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكى، وذلك بهدف المحافظة على عضويتها فى المجلس التنفيذى للإيفاد، وضمان الحصول على قدر أكبر من المنح والقروض الميسرة.