"متحدث الصحة": المواطن ليس في حاجة للتسجيل كى يحصل على الجرعة المعززة

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المواطن لا يحتاج إلى التسجيل من أجل الحصول على الجرعة المعززة للقاح كورونا، كون بيانات المواطنين الذين حصلوا على الجرعتان مسجلة لدى قاعدة البيانات، موضحاً أنه الوزارة ستبدأ في إرسال رسائل نصية لكل من مر على تلقيه الجرعة الثانية 6 أشهر.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أنه تم استخدام أكثر من 52 مليون جرعة بمصر بين الجرعة الأولى والثانية، موضحاً أن عدد من تلقوا الجرعة الثانية من هذا الرقم يقدر بـ30% من إجمالي الـ52 مليون جرعة.

وأكد "عبد الغفار"، أنه رغم أن الجرعة التعزيزية إختيارية إلا أنها مهمة في زيادة جهاز المناعة ضد فيروس كورونا ومتحوارته، مشدداً على أنها لا تشترط أن تكون من ذات اللقاح الذى حصل عليه في البداية.