اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:46 م
أكرم القصاص
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ماليزيا وأمريكا تبحثان سبل تعزيز التعاون فى كافة المجالات

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:42 م
ماليزيا وأمريكا تبحثان سبل تعزيز التعاون فى كافة المجالات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله، إن الشراكة الشاملة الماليزية - الأمريكية ستزداد عمقا وتنوعا.
 
واستعرض عبد الله خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية، اليوم الخميس، تعزيز التعاون المتعدد الأوجه في مجالات التجارة والاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني، والدفاع، والصحة، والعلاقات بين الشعبين.
 
واتفق الجانبان خلال اللقاء على استئناف حوار كبار المسؤولين الماليزيين الأمريكيين باعتباره منصة لكبار المسؤولين من الجانبين لبحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الأهمية المتبادلة.
 
كما تطرق الوزيران إلى التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا، والتوزيع العادل للقاحات المضادة لها على الصعيد العالمي.

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