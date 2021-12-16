اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:42 م
أكرم القصاص
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ماليزيا تفرض قيودا جديدة خاصة بفيروس كورونا خلال احتفالات رأس السنة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:36 م
ماليزيا تفرض قيودا جديدة خاصة بفيروس كورونا خلال احتفالات رأس السنة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت ماليزيا فرض قيود جديدة خاصة بفيروس كوفيد-19 خلال احتفالات رأس السنة الجديدة؛ بما في ذلك حظر التجمعات الجماعية والمطالبة بجرعات معززة للفئات المعرضة للخطر، مع تسجيل الدولة لثاني حالة من متحور أوميكرون.

وقال وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين وفقا لوكالة أنباء برناما الماليزية، إنه للحد من مخاطر أوميكرون المحتملة، سيتم حظر التجمعات الجماعية للعام الجديد، ويجب على أولئك الذين يحضرون احتفالات رأس السنة الجديدة وعيد الميلاد الخضوع للاختبارات الذاتية لكوفيد-19.

وأشار الوزير إلى أنه يتعين على الماليزيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وجميع البالغين الذين حصلوا على لقاح سينوفاك تلقي جرعة معززة بحلول فبراير المقبل للحفاظ على "تحصين كامل" ضد كوفيد-19.

وأوضح أن ماليزيا حظرت مؤقتا دخول المسافرين الأجانب من ثماني دول وصنفت تسع دول على أنها "عالية الخطورة"، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا والهند، وأن جميع الوافدين من هذه الدول يجب أن يخضعوا للحجر الصحي الإلزامي وتزويدهم بأجهزة تتبع رقمية، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم، مبينا أنه سيُطلب من البريطانيين أيضا إجراء اختبارات ذاتية يومية أثناء الحجر الصحي.

 


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