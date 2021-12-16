جاء ذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا" والتي أوصت بعدد من الإجراءات بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.



ونص القرار على السماح بإقامة كافة التجمعات والحفلات بشرط ألا يزيد عدد الحضور عن 50 % من القدرة الاستيعابية للمكان أو القاعة المخصصة للاحتفال، كما ألزم القرار منظمي الحفلات بالحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية في حال تنظيم احتفال يتجاوز عدد حضوره 100 شخص.



وتضمن القرار ضرورة أن يكون جميع العاملين والمتعاقدين في قطاعات الصحة والإعلام والتعليم والسياحة والنقل العام والبدليات والقطاع العسكري والأجهزة الأمنية من الحاصلين على جرعتين من اللقاحات المعتمدة أو أن يخضعوا على نفقتهم الخاصة لفحص (PCR) مرتين في الأسبوع.



والزم القرار المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق بعدم استقبال الرواد غير الحاصلين على شهادة تلقي جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوونا أو حيازة نتيجة سلبية لفحص (PCR) لا تتعدى مهلته 48 ساعة من تاريخ صدورها.