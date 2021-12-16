كوريا الجنوبية تعيد فرض قواعد التباعد مع ارتفاع إصابات كورونا

كتب وكالات

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها ستعيد فرض قواعد التباعد الاجتماعي، بعد شهر ونصف من رفعها ضمن سياسة "التعايش مع كورونا"، فيما تهدد زيادة الإصابات الجديدة والحالات الخطيرة بإرباك النظام الصحى فى البلاد.

وقال رئيس الوزراء كيم بو-كيوم إن القيود ستعود بدءاً من 2 يناير المقبل، وتقصر التجمعات على 4 أشخاص على الأكثر، بشرط تلقيهم التطعيمات، وتلزم المطاعم والمقاهى والملاهى الليلية بالإغلاق فى التاسعة مساء، ودور السينما ومقاهى الإنترنت فى العاشرة مساء.

ويُسمح لمن لم يحصلوا على التطعيمات بتناول الأطعمة فى المطاعم منفردين، أو من خلال خدمات التوصيل.

وتأتى تلك الإجراءات بعد يوم من تسجيل كوريا الجنوبية زيادة قياسية جديدة فى إصابات فيروس كورونا اليومية، مع استمرار ارتفاع العدوى بين من حصلوا على التطعيمات وزيادة الإصابات الخطيرة.