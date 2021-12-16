اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:04 ص
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تسجل 7622 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 08:43 ص
كوريا الجنوبية تسجل 7622 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا
وكالات الأنباء

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قالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية سجلت 7622 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، مما يرفع الإجمالي إلى 544117 إصابة.

وأبلغت الوكالة عن 20 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، مما يرفع الإجمالي إلى 148.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، سجل عدد مرضى كوفيد-19 في حالة حرجة أعلى مستوى له على الإطلاق ليقترب من 1000، حيث بلغ 989 مريضا وهذا أعلى مستوى على الإطلاق.

وانخفض عدد الإصابات اليومية بمقدار 228 بالمقارنة مع 7,850 إصابة مسجلة يوم أمس الأربعاء. لكنه أعلى بمقدار 520 إصابة بالمقارنة مع 7,102 إصابة مسجلة قبل أسبوع.

وأكدت البلاد 62 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19 خلال يوم أمس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4,518 حالة وفاة. وبلغ معدل الوفيات 0.83%.

 


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فيروس كورونا

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كورونا فى كوريا الجنوبيه

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