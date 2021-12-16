كل ما تريد معرفته عن توقيع اتفاقية شراء ماكينات مصانع الغزل والنسيج

كتب عبد الحليم سالم

كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، إنه سيتم اليوم الخميس، توقيع عقود بين القابضة للقطن والغزل والنسيج بقيادة الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى، وبين ممثلين عن الجانب السويسرى والجانب الألمانى للماكينات SERV، على أن يتم توقيع العقد مع الجانب الإيطالى الفترة المقبلة، فى إطار القرض البالغ 540 مليون يورو.. تعرف على التفاصيل فى 12 نقطة.

1- يتم توقيع القرض مع بنوك أجنبية لتمويل شراء الماكينات بقيمة اجمالية 540 مليون يورو .

2- تبلغ التكاليف الاجمالية لتطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس نحو 21 مليار جنيه.

3- تم دمج 22 شركة غزل ونسيج فى 8 شركات، كما تم دمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان فى شركة واحدة.

4- تم تخصيص 4 مراكز للتصدير فى كل من المحلة الكبرى وكفر الدوار والدلتا ودمياط، وذلك ضمن خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج

5- سيتم البدء فى تشغيل مجموعة من المصانع المطورة فى الربع الأخير من عام 2022.

6- تم تأسيس إيجيبشيان كوتون هب ECH لتسويق وبيع منتجات الغزل والنسيج فى يوليو 2021.

7- سيتم اطلاق البراند العالمى للقطن تحت اسم "نيت" يناير المقبل".

8- من المقرر أن تصل طاقة المحالج الإنتاجية بعد التطوير إلى 4,4 مليون قنطار/ العام بدلاً من 1,5 مليون قنطار/ العام للمحالج القديمة.

9- من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للغزل بعد التطوير إلى 188 ألف طن/ العام بدلاً من 35 ألف طن/ العام حالياً.

10- من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للنسيج إلى 198 مليون متر/ العام بدلاً من 50 مليون متر/ العام حالياً.

11- من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات بعد التطوير إلى 50 مليون قطعة/ العام بدلاً من 8 ملايين قطعة/ العام حالياً.

12- شمل مشروعات التطوير نحو 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه.