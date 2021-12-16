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قرار جمهورى بتشكيل مجلس تنسيقى بين البنك المركزى والحكومة.. الأسماء

الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:40 ص
قرار جمهورى بتشكيل مجلس تنسيقى بين البنك المركزى والحكومة.. الأسماء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 584 لسنة 2021 بشأن تشكيل ونظام عمل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020
 
ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، وزير التخطيط، وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.
 
كما يضم التشكيل أعضاء من ذوي الخبرة، وهم الدكتور أشرف العربي، والدكتور محمد الإتربي، والدكتور حسين عيسي.
 
ويختص المجلس التنسيقي بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويرفع المجلس تقريرًا سنويًا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية.

السيسي

الرئيس السيسي

مجلس تنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي

السياسات المالية

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